Detectan red delictiva en Infonavit: acusan venta fraudulenta de casas

El director general del Infonavit, Octavio Romero, denunció la existencia de una ‘red delictiva’ involucrada en la venta fraudulenta de viviendas, en el marco de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según Romero, esta red ha permitido que una sola casa sea vendida hasta cuatro veces en un año, generando un esquema de estafa que ya suma aproximadamente 1,200 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, empleados del Infonavit, notarios, despachos jurídicos y peritos valuadores habrían participado en estas irregularidades, coludiéndose para otorgar múltiples créditos sobre las mismas propiedades.

Romero señaló además que ni la Comisión de Vigilancia ni el Comité de Auditoría han actuado frente a esta problemática.

“Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que aún no ha concluido, asciende a más de mil 200 millones de pesos”.

“Con la revisión al día de hoy, que no incluye a 11 estados de la República, se detectaron 12 mil créditos, sobre mil 400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces por año cada una”, indica una de las gráficas mostradas en la mañanera. “Todo lo anterior, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables”.

Romero ilustró el alcance de estas prácticas con datos concretos:

En el Estado de México, tres notarios con dos despachos de valuación, con tres peritos valuadores, tres controladores y seis trabajadores del Infonavit habrían vendido 496 casas un total de 4 mil 130 veces.

En Jalisco, una red compuesta por tres notarios, un despacho, un perito, un controlador y dos trabajadores del Infonavit vendió 239 casas en 2 mil 037 ocasiones.

En Tlaxcala, un notario, un despacho, un perito y un empleado del Infonavit estuvieron involucrados en la venta de 35 viviendas hasta 792 veces.

Ante estos hallazgos, la mandataria aseguró que el gobierno presentará denuncias contra los responsables, aunque no proporcionó detalles específicos sobre las acciones legales a emprender.

Asimismo, afirmó que la reforma al Infonavit busca garantizar transparencia y confianza en el manejo de los recursos de los trabajadores.