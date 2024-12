Detienen al "Mini Lic"en Virginia por tráfico de fentanilo y delitos

Dámaso López Serrano, conocido como El Mini Lic, exlíder del Cártel de Sinaloa, fue detenido por el FBI en el estado de Virginia, según confirmó el periodista Luis Chaparro. La captura ocurrió el jueves 12 de diciembre, bajo acusaciones de narcotráfico, tráfico de fentanilo y asociación delictuosa.

El Mini Lic, quien se encontraba en libertad condicional desde 2022 tras colaborar con las autoridades de Estados Unidos, enfrentará nuevas acusaciones por su presunta participación en actividades delictivas recientes.

EXCLUSIVE: FBI sources just confirmed to me Dámaso López Serrano, ‘El Mini-Lic’ was just apprehended in the Virginia area for “fentanyl trafficking charges”. pic.twitter.com/2uIZzmewks