Dice AMLO que la organización Sí por México busca el retroceso a la pobreza en el país

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la organización Sí por México es un grupo que busca el retroceso y dice sí a la corrupción y a la pobreza en el país.

"Entonces, que ahora están haciendo lo mismo pues no es ninguna novedad, así han actuado siempre en contra nuestra, porque no quieren o no querían antes el cambio y ahora lo que quieren es el retroceso, retrogradar, dar marcha atrás a lo que estamos haciendo”.

"Para eso es el grupo del Sí, sí, sí a la corrupción, sí a la pobreza, sí a que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz, sí a que se le dé la espalda al pueblo, sí a que el gobierno siga siendo como era antes, un comité al servicio de unos cuantos, sí a que no paguen impuestos los de arriba, sí a que no sea delito grave la corrupción, sí al racismo, sí al clasicismo, sí a la humillación al pueblo, nada más que ya son otras condiciones", afirmó durante su conferencia mañanera de este miércoles.