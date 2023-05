Un juez sentenció a Roxana Ruiz a 6 años y 2 meses de prisión por asesinar a su violador. El Poder Judicial del Estado de México determinó que la mujer era culpable del delito de homicidio simple con exceso de defensa.

"Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta", dijo Roxana.