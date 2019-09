El Chapo quiere que su dinero sea para indígenas de México

Notimex

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador vio con buenos ojos la supuesta declaración de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el sentido de que quiere que los recursos que le fueron confiscados por autoridades estadunidenses sean entregados a comunidades indígenas de México.

“Me da gusto la declaración, para que digo que no si sí, no sé si sea cierta, no puedo verificarla, pero si es como salió en los medios que un abogado expresa que su dinero (de “El Chapo”) se entregue a las comunidades indígenas de México, lo veo bien”, expresó en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador refrendó el planteamiento de que todo lo que se confisca a delincuentes o presuntos delincuentes se le devuelva a México, ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trata de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos.

También te puede interesar: Pide abogado de 'El Chapo' repatriarlo con su dinero

“Vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias”, dijo al ser cuestionado sobre las supuestas declaraciones de Guzmán Loera quien habría dicho que sus bienes pertenecen al gobierno mexicano no al de Estados Unidos.

La víspera, los abogados de “El Chapo”, quien está preso en Florida, informaron que su cliente busca repatriar todos sus bienes a México para entregárselos al presidente Andrés Manuel López Obrador y que éste las destine a comunidades indígenas del país.

En conferencia de prensa, la defensa refirió que antes de la sentencia a Guzmán Loera, la madre del capo sinaloense envío un escrito al presidente López Obrador, al fiscal General de la República y al secretario de Hacienda, donde nombra a este despacho para proseguir los trabajos de repatriación.