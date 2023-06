Diputada federal presenta 56 denuncias contra Ana Guevara

La diputada federal María Elena Pérez Jaén presentó 56 denuncias en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el presunto desvío de 496 millones de pesos durante la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade.

En conferencia, la legisladora dijo que es muy difícil que desaparezcan casi 500 millones de pesos de las arcas de la Comisión Nacional del Deporte sin que la titular no se dé cuenta.