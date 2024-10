Diputados aprueban reforma energética; Pemex y la CFE se fortalecen

La mañana de este jueves 10 de octubre, la Cámara de Diputados avaló en lo particular y en lo general una reforma en materia energética para fortalecer a Petróleos Mexicano (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La reciente aprobación devuelve a Pemex y a la CFE su estatus como ‘empresas públicas del Estado’, estableciendo que, bajo ninguna circunstancia, las compañías privadas tendrán prioridad sobre las estatales en varias actividades del sector eléctrico.

La reforma, que ahora será revisada por el Senado, fue aprobada tras casi 14 horas de intenso debate.

El resultado fue de 350 votos a favor, una abstención y 111 votos en contra, principalmente de la Oposición, la cual alertó sobre los posibles riesgos de aceptar la reserva presentada por la diputada morenista Ana Elizabeth Ayala.

❗ La Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas.



El cambio clave en el documento consistió en eliminar el párrafo que indicaba que el Estado lideraría la transición energética, utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles.

"El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales", señala el párrafo que fue eliminado.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, recordó que el texto no estaba en la iniciativa del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la mayoría lo incluyó en el dictamen argumentando que si los privados no estaban sujetos al Estado mexicano, las oligarquías se iban a aprovechar, por lo que su eliminación abre esa posibilidad.

Moreira advirtió una confusión de los legisladores de la mayoría entre Estado y Gobierno, porque la redacción no habla de que la transición energética sea responsabilidad del Gobierno, sino que el Estado deberá dictar las políticas públicas en la materia, a las que deberán sujetarse todos, incluidos los empresarios.

El panista Federico Döring dijo que la reserva le quita a la presidenta la posibilidad de impulsar un programa ambicioso en materia de energías limpias, como se comprometió en su discurso de toma de protesta.

Döring cuestionó si la modificación tiene que ver con la negativa de la mayoría para otorgar recursos presupuestarios para la transición energética.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, declaró que la modificación es necesaria para evitar que el Estado sea el único responsable de la transición energética, lo que sería imposible, porque no tiene la capacidad económica.

Con información de Reforma