Diputados eliminan Horario de Verano en México

El Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó por mayoría de 445 votos, la derogación del Horario de Verano en México, solo falta la aprobación del Senado de la República, para que de manera oficial entre en vigor el próximo 30 de octubre.

Durante la votación hubo 33 abstenciones y ocho sufragios en contra por parte de algunos diputados del PRI y de MC, principalmente.

La iniciativa contempla una excepción para que los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, una franja de unos 20 kilómetros, conserven el horario de verano a fin de no afectar el intercambio comercial.

Asimismo se agregó una reserva para que Chihuahua permanezca en la zona centro, es decir, meridiano 90.

También se avaló sustituir el término de zona fronteriza por el de "estados y municipios de la frontera norte", así como dejar delimitado qué municipios formaron parte del horario estacional en la frontera norte.

Adicionalmente, se estableció un capítulo tercero, derivado de las modificaciones a los husos horarios a las entidades federativas y municipios, con el cual se regula el procedimiento para que los congresos locales puedan presentar iniciativas con proyecto de ley, a fin de reformar la ley de los husos horarios en los Estados Unidos mexicanos "si es que así lo considera necesario, y que el Congreso de La Unión legisle en la materia".

El próximo y potencialmente último cambio de horario, se hará el 30 de octubre del 2022. La mayoría del país deberá hacer el ajuste, retrasando el reloj una hora antes de ir a dormir, por la noche del sábado 29 de octubre.

Al inicio del debate, el Presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, refirió que se ponderó la salud de las personas, ya que el ahorro en energía es ínfimo, "apenas de centavos para los usuarios de energía eléctrica, frente los problemas de salud".

Olga Luz Espinoza, del PRD, recordó que el pasado 5 de abril, su bancada presentó una iniciativa en la materia, por lo que adelantó que votarían a favor.

Sergio Barrera Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, denunció que el debate se trata de una cortina de humo, toda vez que hay temas más relevantes para discutir.