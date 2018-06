Legisladores mexicanos irán a EU para frenar ley contra migrantes

Agencia

Ciudad de México.- Comisión Permanente del Congreso de la Unión designó a cinco senadores y diputados para integrar la comisión que viajará a Estados Unidos y se reunirá con representantes de los 535 legisladores de ese país, organizaciones y activista con el fin de frenar las políticas de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump en contra de los migrantes.

El senador priista José María Tapia, dijo que su misión será que Estados Unidos garantice mediante una reforma migratoria prohibir tratos crueles e inhumanos contra los migrantes mexicanos y de cualquier nacionalidad, como separar a los niños de sus padres al ser detenidos, informa el portal Excélsior.

"Vamos a buscar que la reforma migratoria se dé en el ámbito de cuidar que no se separen las familias de los migrantes, ni las mexicanas ni los centroamericanos ni los sudamericanos, para con ello consolidar una agenda de trabajo con nuestros pares legisladores en el vecino país y no seguir permitiendo que este presidente Trump trate con trato despectivo, racista, inhumano y hasta criminal a los niños que bajo su resguardo están y que no vamos a tolerar estas políticas de hacinamiento y de maltrato y racistas de nadie, sobre todo a los menores y a los niños y a las niñas”, explicó el legislador.

La comisión integrada por el senador Tapia, el petista Luis Humberto Fernández, la perredista Angélica de la Peña, el diputado priista Víctor Manuel Giorgana Jiménez y otro panista, aún por definir, prevé estar en Washington a más tardar el próximo lunes, para desarrollar una agenda de dos días.

El objetivo es plantear los temas con los legisladores, pero también con organizaciones de la sociedad y líderes de migrantes, para establecer una agenda migrante permanente.

"No vamos a ir a politizar, no nos vamos a ir a confrontar, simplemente a buscar soluciones inmediatas a mediano y largo plazo para que las familias de los migrantes tengan el respaldo del gobierno o del Estado mexicano, a través del Ejecutivo del Legislativo y generar una agenda de trabajo donde generemos compromisos muy claros, donde tanto de ellos como de nosotros”, dijo.

Al día de hoy, los legisladores siguen preparando su agenda en Estados Unidos, para reunirse con representantes de los sectores hispanos, organizaciones de protección a derechos humanos, del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.