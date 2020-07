Discurso de AMLO a Donald Trump en la Casa Blanca del 8 de julio de 2020

En un encuentro histórico seguido por millones de personas en América y Europa, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su oportunidad en la Casa Blanca para meter en la agenda bilateral, sin salir raspado, el tema migratorio y las inequidad económica que produjo el extinto TLC en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese sentido, el mandatario mexicano cumplió rigurosamente las condiciones de su visita: cero polémica o agresión.

Sin embargo, durante la declaración conjunto en el Jardín de las Rosas de Washington, D. C., y contrario a lo prometido el martes 7 de julio por el canciller Marcelo Ebrard, López y Trump sí hicieron política. En el caso del tabasqueño, este validó la postura que el magnate de Manhattan ha mantenido respecto a la comunidad de mexicanos en los Estados Unidos. Y ello, en el contexto pre-electoral que se vive en territorio estadounidense, es finalmente política.

Por la importancia histórica del evento, reproducimos a continuación el discurso completo de AMLO a Donald Trump en la Casa Blanca.

Como es sabido, América del Norte es de las regiones económicas más importantes del planeta. No obstante, nuestra región es inexplicablemente deficitaria en términos comerciales; exportamos al resto del mundo tres mil 579 billones de dólares, pero importamos cuatro mil 190 billones de dólares; es decir, mantenemos un déficit de 611 mil millones de dólares, lo cual se traduce en fuga de divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleos.

Por ello, el Tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo, pueden producirse en América del Norte, con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas y con la utilización de fuerza de trabajo de la región.

Desde luego, no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo.

Este Tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando se cumpla con los principios de producir mercancías de elevado contenido regional y de procurar condiciones salariales y laborales justas para los trabajadores del país exportador o importador de bienes de consumo.

Es importante también señalar que, en este acuerdo, los tres países aportamos capacidad productiva, mercados, tecnología, experiencia, mano de obra calificada y terminamos complementándonos. Por ejemplo, México tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región; me refiero a su joven, creativa y responsable fuerza laboral. No olvidemos que la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante que el papel de las empresas. De poco serviría tener capital y tecnología, si no se cuenta con buenos obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo.