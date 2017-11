Disminuye el número de embarazos en niñas: Narro Robles

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, señaló que aunque la cifra de nacimientos en niñas se redujo de 11 mil a nueve mil 500 casos en los últimos dos años, el tema se mantiene como una tarea pendiente.

"Quién con más de nueve mil 500 nacimientos en niñas puede estar tranquilo, no vamos a estar tranquilos hasta que no tengamos ningún nacimiento en una niña porque no hay razones que valgan", enfatizó durante la conmemoración del 40 Aniversario del Primer Plan Nacional de Planificación Familiar en México, informa Notimex.

Frente a los asistentes al auditorio principal del Hospital Juárez de México dijo que "no se pueden argumentar usos y costumbres, porque no se vale condenar a criaturas en plural, la madre y su hijo a que pierdan prácticamente su vida o a que ésta se vea comprometida".

Recordó que gracias a la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescentes que dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto en enero de 2015 los casos disminuyeron también en este rubro, pues bajaron de 400 mil a 340 mil los embarazos en adolescentes.

Sin embargo, reconoció que existen pendientes en el acceso de anticonceptivos en población indígena, en Oaxaca y Chiapas, así como la incorporación de los varones a programas de este tipo.

"Hemos conseguido una compra centralizada que nos ha permitido adquirir anticonceptivos que se envían a las entidades federativas, un total de 14 métodos disponibles y hemos casi duplicado el número de servicios amigables para los adolescentes", subrayó.

Narro Robles confesó que nació en el año de 1948 cuando apenas existían en el país 25 millones de habitantes, cinco veces menos que en la actualidad. "Soy de una generación que ha visto el desarrollo de la ciencia, no había anticonceptivos, había palabras que no se podían decir en la mesa porque eran feas, no se podía decir 'condón'", expresó.