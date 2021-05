Divide a Morena la candidatura de Evelyn Salgado, hija de Macedonio

La decisión de Morena de incluir a Evelyn Salgado Pineda -hija del senador Félix Salgado Macedonio- en la encuesta para elegir candidata a la gubernatura de Guerrero generó división en el partido.

Militantes identificados con el grupo político del ex superdelegado Pablo Almícar Sandoval calificaron la decisión como una imposición.

En rueda de prensa, Nora Velázquez Martínez, ex dirigente de Morena en Guerrero y actual candidata a diputada local, dijo que Evelyn Salgado no representa los intereses del movimiento. "No ha luchado con nosotros, por eso exigimos que no haya imposición", indicó.

Acompañada por otras militantes que expresaron su apoyo a la senadora Nestora Salgado -quien está impedida para registrarse porque no renunció en la Cámara Alta, pero que aun así aparece en la encuesta- Velázquez señaló que la decisión de incluir a Evelyn Salgado les resta posibilidades de ganar la elección.

Otros liderazgos de Guerrero que solicitaron el anonimato, calificaron como indignante que Evelyn Salgado se convierta en la candidata de Morena a la gubernatura, pero dijeron que asumirán la designación.

Esto, argumentaron, porque es una decisión avalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que algunos de ellos ya tienen promesas de cargos en el Gobierno estatal si gana o están compitiendo para otras posiciones.

Por la tarde, en un mitin en Chilpancingo, Félix Salgado invitó a los asistentes a asistir hoy a las 12 del día a la sede del Instituto Electoral de Guerrero al registro de la candidata de Morena a la gubernatura, aunque no mencionó el nombre de su hija.

"Es claro que la compañera que están postulando, la hija del senador (Félix Salgado) no representa los intereses del movimiento, no ha luchado con nosotros, por eso exigimos que no haya imposición". - Nora Velázquez Martínez, ex dirigente de Morena en Guerrero.

También te puede interesar:

¡Stop! a la importación de camarón mexicano: EU



SIPSE: Últimas noticias ⚡ hoy 1 de mayo de 2021



David Páramo, internado y grave en hospital de la CDMX