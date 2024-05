Dividen el Zócalo de la Ciudad de México; cancelan izamiento de la Bandera.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó mover sus casas de campaña del Zócalo en respuesta a la manifestación de la Marea Rosa.

Como resultado, el espacio fue dividido por vallas, impidiendo el izamiento de la Bandera mexicana este domingo. La decisión de la CNTE ha generado un ambiente tenso y ha afectado las ceremonias cívicas habituales en la plaza central de la Ciudad de México.

"Querían que nos moviéramos para que levantaran la Bandera y yo les dije que por qué, si no era fecha festiva", dijo anoche el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, quien además acusó amenazas de la Secretaría de Gobernación de que si no se movían les cancelarían una reunión el lunes para tratar sus demandas de aumento salarial, entre otras.

Minutos antes de las 20:00 horas del sábado, los disidentes, que mantienen desde el miércoles un plantón en una parte del Zócalo, permitieron el ingreso de un camión con el escenario principal para la manifestación de diversas organizaciones civiles, que desde la noche del El viernes esperaban en la calle 5 de Mayo.

El templete será montado frente a la Catedral Metropolitana que desocuparon las carpa de los maestros de Chiapas y la Ciudad de México. Otros camiones con vallas, paredes metálicas y plantas de luz esperan entrar, pues según dijeron los trabajadores, sólo les permiten pasar de uno en uno. El armado del escenario principal se hará a marchas forzadas, pues originalmente que tenían armarlo entre la noche del viernes y el sábado.

La CNTE había planteado el viernes que se reubicarían las carpas de la CETEG para evitar conflictos con lo que se espera sea una concentración masiva, pero según Torres Solano, finalmente fue rechazado por la Comisión Política.

"Nosotros no queríamos que se dividiera la plancha, pero allá ellos, así lo decidimos, pensamos que no hacían falta estas vallas, pero ellos las pusieron", dijo.

Con la división, la mayor parte del Zócalo quedó para la CNTE, a pesar de que sus carpas están sobre todo pegadas hacia el edificio de Gobierno de la Ciudad de México, y sólo unas 20 bajo el asta.

Para la manifestación de la Marea Rosa de hoy domingo, convocada por organizaciones que se oponen a las iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Poder Judicial y diversas instituciones, el tabasqueño había aceptado que se izara la Bandera.

En el acto, las organizaciones proclamarán a la panista Xóchitl Gálvez como su candidata presidencial.

Fernando Belaunzarán, ex diputado del PRD e integrante de una de las organizaciones convocantes, acusó ayer al Presidente de estos problemas, pero descartó que afectó el evento.

Pedro Hernández, dirigente de la CNTE en la Ciudad de México y vocero magistral, comentó.

