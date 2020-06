Denuncian ante la Función Pública contrato “amañado” de Dos Bocas

Ciudad de México.- La senadora panista Xóchitl Gálvez presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia relacionada con la asignación de un contrato de casi cinco mil millones de pesos al Grupo Huerta Madre para nivelar los terrenos donde se construirá la refinería de Dos Bocas.

"Todo indica que hay amiguismo y compadrazgo detrás de esto y esto es lo que tiene que investigar la Función Pública", sostuvo la legisladora en un video.

Gálvez explicó que resultaba inconcebible que el contrato hubiese sido asignado a esa empresa apenas cinco días después de que hubiese sido creada, tal y como lo acreditó en su edición de este lunes REFORMA.

"La Secretaria Irma Eréndira lo tiene que investigar. (Rocío) Nahle (secretaria de Energía) es la responsable de este proyecto por parte del Presidente (López Obrador). Es el tema que más importa y que debe investigar la Función Pública. Ya se había dado un fallo anterior. Y de repente dijeron 'por qué vamos a soltar el negocio si lo podemos dejar entre los amigos', dijo