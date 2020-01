La economía se contrae en 2019, pero AMLO asegura que hay bienestar

Ciudad de México.- La economía mexicana se contrajo 0.1% en 2019, su primer retroceso desde la crisis financiera global del 2009.

Durante los últimos tres meses de 2019, cuando la economía suele tener mayor dinamismo, la actividad productiva se detuvo en términos reales. El Producto Interno Bruto (PIB) nacional acumuló cinco trimestres consecutivos sin registrar crecimiento.

Tras el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del último trimestre del año anterior, donde se establece que hubo decrecimiento en algunos sectores como comercio y servicios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se esperaban esos índices.

El primer mandatario detalló que para medir el crecimiento económico se tiene que tomar en cuenta el bienestar y desarrollo de la población, y afirmó que actualmente “hay capacidad de compra con los programas sociales”.

“En el periodo liberal lo poco que hubo de crecimiento se acumuló en unas cuantas manos. Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo. Me importa mucho la economía familiar”, indicó al aseverar que los programas sociales contribuyen a sostener las familias.

López Obrador indicó que es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso, por lo que se debe tomar en cuenta el bienestar y el desarrollo, “el modelo neoliberal, dicho sea de paso, fracasó”, sentenció.

(Con información de Notimex).