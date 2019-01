El Ejército Zapatista dice ‘No’ al Tren Maya

Agencia

CHIAPAS.- Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no están de acuerdo con la construcción del Tren Maya ni con la instauración de la Guardia Nacional; y se opondrán abiertamente a dichos proyectos.

Durante los festejos del 25 aniversario del alzamiento zapatista en Chiapas, los indígenas rebeldes aseguraron que se opondrán también a la Guardia Nacional, la nueva fuerza militarizada propuesta por el presidente mexicano para combatir la inseguridad, informa el portal de noticias RT.

"Vamos a enfrentarlo, no vamos a permitir que pase aquí su proyecto de destrucción, no le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que lo cambió de nombre para no decir Ejército, que son los mismos, lo sabemos", dijo el subcomandante Moisés al leer un comunicado en la comunidad La Realidad, en el municipio de Las Margaritas, Chiapas.

"Vamos a defender lo que hemos construido", apuntó el líder encapuchado, quien añadió: "No vamos a permitir que vengan a destruirnos".

Los zapatistas también calificaron de "loco" y "mañoso" a López Obrador, al considerar que el presidente mexicano es un simulador que aparenta estar con el pueblo.

"Figúrense cómo está de loco que dice que va a gobernar para ricos y pobres. Solo un loco que está mal de su cabeza puede decir eso"

"Aquel que está en el poder es mañoso", dijo Moisés, quien señaló que el presidente mexicano finge estar del lado de los pueblos originarios al mismo tiempo que impulsa grandes proyectos de infraestructura que atentan contra los intereses de las comunidades indígenas del sur del país.

"Figúrense cómo está de loco que dice que va a gobernar para ricos y pobres. Solo un loco que está mal de su cabeza puede decir eso", agregó.

Esto contestó López Obrador

Al respecto, López Obrador respondió que los zapatistas "están en su derecho" de oponerse al proyecto del Tren Maya.

"Expreso mi respeto a sus planes, programas, a sus decisiones. Vivimos en un país libre. No hay represión, no hay censura. Quien califica es el ciudadano. No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo. Nosotros queremos la paz y la reconciliación. Puede haber diferencias, las hay, pero eso no quiere decir que va a haber confrontación", dijo Obrador en su conferencia matutina de este miércoles.

Ante la insistencia de la prensa, López Obrador aseguró que su Gobierno está abierto al diálogo con cualquier organización, incluido el EZLN.

El proyecto del Tren Maya fue anunciado como la primera gran obra de infraestructura del Gobierno de López Obrador. Su intención es conectar toda la península de Yucatán y el sureste mexicano con una gran línea de ferrocarril que irá del destino turístico de Cancún a Palenque, Chiapas.

El Tren Maya también ha sido criticado por los ambientalistas, que consideran que dicha obra podría tener afectaciones importantes para el medio ambiente de la zona y las comunidades indígenas que habitan en la región.