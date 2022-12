"El Bronco" analiza proceder contra quienes lo encarcelaron

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", ex gobernador de Nuevo León, aseguró que sus abogados analizan una posible contrademanda por el daño que le causaron al llevarlo a prisión.

Además, "El Bronco" cuestionó al gobernador Samuel García por la confrontación que mantiene con el Congreso de mayoría panista y priista, e incluso con los alcaldes de ambos partidos, por diferencias en la designación del nuevo Fiscal General de Justicia.

Dicha situación que consideró, obedece a que cuando se llega al gobierno estatal "uno entra como un potrillo queriendo resolver todos los problemas".

Al acudir a firmar y marcar su huella digital en la Unidad de Medidas Cautelares, como deberá hacerlo el primer lunes de cada mes, dentro del proceso que se sigue por abuso de autoridad, por el caso Ecovía, Rodríguez Calderón recordó:

"Por el que me detuvieron (delitos electorales) ya quedé absuelto, y luego me inventaron este proceso", del cual confió también será exonerado "porque no hice nada malo, requisamos la empresa según la facultad que tenía como gobernador, porque estaba en muy malas condiciones, y tan estuvo bien que la sigue operando el actual gobierno".