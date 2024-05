El Califa de León: la taquería de CDMX con una estrella Michelin

Muchos locales en la Ciudad de México sirven una gran variedad de tacos ‘para chuparse los dedos’, sin embargo, solo la taquería El Califa de León puede decir que fue premiada con una estrella Michelin.

Entre puestos ambulantes de ropa interior, artículos para celulares y chamarras, el olor del bistec y costilla se distingue en un local de la colonia San Rafael, El Califa de León, una taquería de tradición, catapultada a otro nivel tras recibir el mayor reconocimiento que se puede otorgar en el mundo gastronómico.

Hace 56 años comenzó su historia con sus fundadores Juan Hernández González y Josefina Alonso Ruiz, quienes encontraron en la gaonera, un taco con un trozo finamente cortado de filete de res, a su platillo estelar y que ha sido responsable de que Michelin destaque a este lugar como uno que ofrece platos con sabores distintos y un alto nivel.

The first Mexican taco stand to get a Michelin star is a tiny business where the heat makes the meat. There are only four things on the menu, all of which came from a cow's rib, loin or fore shank. pic.twitter.com/1MeWRMpHnE