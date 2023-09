El ex aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, convocó a colaboradores, simpatizantes y operadores políticos a participar en una asociación civil que, de momento, no rompería con Morena.

Durante un encuentro con colaboradores y simpatizantes en Hacienda del Río en Santa María Tepepan, en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, el ex Canciller anunció la creación de dicha ‘asociación civil’ y comenzar a recabar firmas de apoyo; precisó que su intención no es crear un nuevo partido político.

Ebrard pidió a sus simpatizantes ‘caminar juntos’ y estar conscientes de que la fuerza que adquirieron no la pueden perder; convocó a emprender un diálogo en todo el país y que nadie se desanime.

‘Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido, los partidos no se pueden formar ahorita, ¿por qué formamos una asociación? Es la forma de organizarnos, somos un movimiento político, eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización’.

‘Les pido que no se desanimen porque organizarse lleva tiempo; lo que estamos arrancando hoy es una asociación civil, no un partido político’, precisó el ex Canciller. ‘Que nadie se desanime estas cosas toman tiempo y hay que luchar y vamos a seguir luchando, a nosotros no nos van a doblar, nunca’.