‘El dinero es el papá y la mamá del diablo’ en una sociedad materialista, AMLO

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Durante la mañanera de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no todos los crímenes están relacionados con la delincuencia organizada, sino con intereses económicos de mismos mexicanos.

El jefe del Ejecutivo aseguró que por eso es necesario luchar por una sociedad mejor, no materialista, que no busca progresar a toda costa sin escrúpulos morales.

"No, hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no falte nada en la casa, que no le falte nada a los hijos pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no nos obnubile el dinero", detalló.