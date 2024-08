El futuro verde de América Latina: Oportunidades de inversión en viviendas ecológicas,

En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de proteger el medio ambiente, En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de proteger el medio ambiente, América Latina se presenta como una región con un potencial significativo para el desarrollo de viviendas ecológicas. La creciente urbanización y el incremento de la población en ciudades emergentes están impulsando una transformación en el sector de la construcción, donde la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad.

Este cambio no solo responde a la necesidad de mitigar el impacto ambiental, sino que también abre una serie de oportunidades de inversión atractivas para desarrolladores y financistas. La Certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) se destaca como una herramienta clave en este proceso, proporcionando una garantía de estándares sostenibles en la construcción.

Tendencias y medidas clave en la construcción sostenible

La implementación de normativas sostenibles en proyectos inmobiliarios está ganando terreno en diversos países de América Latina. Según el eBook "Oportunidades de Financiamiento para la Construcción Sostenible en América Latina" de la consultora Leaf Latam, las medidas clave incluyen:

Mayor altura de edificios : Promoviendo comunidades más densas y accesibles.

: Promoviendo comunidades más densas y accesibles. Incentivos fiscales : Ofreciendo descuentos fiscales a desarrolladores que adopten prácticas ecológicas.

: Ofreciendo descuentos fiscales a desarrolladores que adopten prácticas ecológicas. Beneficios financieros : Proporcionando tasas bancarias favorables y subsidios.

: Proporcionando tasas bancarias favorables y subsidios. Oportunidades de inversión: Atrayendo a inversores interesados en proyectos sostenibles.

Estas medidas no solo fomentan la sostenibilidad, sino que también crean un entorno favorable para la inversión en el sector inmobiliario ecológico.

El mercado emergente de edificios ecológicos

La construcción de viviendas ecológicas en América Latina generará una oportunidad de inversión estimada en $4.1 billones para el año 2030. Esta cifra refleja el creciente interés y la necesidad de adaptar los espacios urbanos a un crecimiento poblacional acelerado y a una urbanización sostenida. Países como Colombia, Argentina, Brasil y Perú ya están implementando incentivos para promover la construcción sostenible.

Incentivos gubernamentales

Los incentivos gubernamentales son fundamentales para estimular la demanda de edificios certificados. Estos incluyen:

Incentivos tributarios a la propiedad : Reducción de impuestos para proyectos sostenibles.

: Reducción de impuestos para proyectos sostenibles. Bonificaciones por densidad : Permisos para aumentar la altura de los edificios.

: Permisos para aumentar la altura de los edificios. Procesos de permiso acelerados : Reducción del tiempo de espera para obtener permisos de construcción.

: Reducción del tiempo de espera para obtener permisos de construcción. Subvenciones: Ayudas financieras directas para proyectos de energía solar y otras tecnologías sostenibles.

Además, ciudades como Arequipa y Cusco en Perú, y distritos como Miraflores y San Borja en Lima, ofrecen bonificaciones de altura y reducciones en requisitos de estacionamiento para proyectos con certificaciones como EDGE, LEED y BREEAM.

México - EntreBosques es un proyecto que conjuga una serie de usos, como lo son el habitacional, alojamiento temporal (hotel) comercial y de servicios oficinas, así como espacios verdes y abiertos, en un mismo punto, dando de esta forma respuesta a las necesidades o requerimientos actuales de la ciudad y sus habitantes. (Foto: Prexel)

Certificación EDGE: Un enfoque práctico y accesible

La Certificación EDGE es reconocida mundialmente por su enfoque en la eficiencia de recursos y la reducción de costos operativos en los edificios. En América Latina, varios proyectos están adoptando esta certificación para garantizar que cumplen con los más altos estándares ecológicos.

Por ejemplo, en Colombia, los proyectos residenciales y comerciales pueden beneficiarse de exclusiones de IVA y deducciones de impuestos al obtener la certificación EDGE. En Brasil, la ciudad de Salvador ofrece descuentos en impuestos a la propiedad para edificios que obtienen la certificación EDGE.

Bonos verdes y financiamiento sostenible

La participación de inversores institucionales en el mercado de bonos verdes está aumentando la liquidez y permitiendo a los prestamistas principales liberar capital para nuevos productos de préstamos sostenibles. En América Latina, los bonos verdes están financiando tanto edificios residenciales como comerciales en países como Colombia, Ecuador, México, Brasil, Chile y Paraguay.

Ejemplos de bonos verdes:

Colombia : Grupo Bancolombia y Banco de Bogotá han emitido bonos verdes para financiar edificios residenciales y comerciales.

: Grupo Bancolombia y Banco de Bogotá han emitido bonos verdes para financiar edificios residenciales y comerciales. Ecuador : Banco Pichincha SA ha financiado proyectos residenciales sostenibles.

: Banco Pichincha SA ha financiado proyectos residenciales sostenibles. México : CADU y Bancomext están invirtiendo en edificios verdes tanto residenciales como comerciales.

: CADU y Bancomext están invirtiendo en edificios verdes tanto residenciales como comerciales. Brasil : Grupo Gaia ha emitido bonos verdes para proyectos residenciales.

: Grupo Gaia ha emitido bonos verdes para proyectos residenciales. Chile: CMPC y el Ministerio de Finanzas están involucrados en la financiación de edificios comerciales sostenibles.

El futuro verde de América Latina está lleno de oportunidades de inversión en viviendas ecológicas. Con el respaldo de certificaciones como EDGE, incentivos gubernamentales y un mercado de bonos verdes en crecimiento, la región se está posicionando como líder en construcción sostenible. Este enfoque no solo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también ofrece beneficios económicos y financieros tanto para desarrolladores como para inversores.

La transición hacia un modelo de construcción sostenible es esencial para enfrentar los desafíos del cambio climático y la urbanización. Con las políticas adecuadas y el compromiso de todos los actores del sector, América Latina puede construir un futuro más verde y próspero.