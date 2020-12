El hijo de Montiel niega haber agredido al hijo de Lupita D’Alessio

Toluca.- Arturo Montiel Yáñez, hijo del ex Gobernador del Estado de México, rechazó las acusaciones de violencia contra César D'Alessio y agresión sexual contra la novia de éste, tras una fiesta en su casa.

"Respecto a las imputaciones que se han vertido en contra de mi familia quisiera aclarar que los hechos sucedidos en la madrugada de este miércoles 16 en mi domicilio particular no son como lo declara el músico César D'Alessio en redes sociales, rechazo categóricamente los falsos señalamientos en mi contra", fueron las palabras del hijo del ex mandatario local en un comunicado.

"En razón de mis principios rechazo toda conducta que violente la dignidad de las personas, cierto es que durante esta pandemia el trabajo de todos se ha visto afectado; sin embargo, ello no es motivo para que quienes se hacen llamar artistas pretendan lucrar con el prestigio de otros".

El hijo del político mexiquense pidió que los señalamientos realizados en su contra no deriven en discriminación e intolerancia para su familia. Y advirtió que D'Alessio deberá probar las acusaciones.

"Hay una máxima en el derecho que a la letra dice El que afirma, tiene la carga de la prueba", dijo Montiel Yáñez.

El hijo de la cantante Lupita D'Alessio dijo que fue golpeado después de un espectáculo privado en la casa del hijo del ex Gobernador.

Presentó una denuncia en Ciudad de México por abuso sexual en contra de su novia, porque presuntamente fue manoseada dentro de una habitación, mientras él era golpeado.

Los hechos se registraron en el municipio de Huixquilucan y la denuncia fue turnada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El portavoz de la institución, por su parte, detalló que no se emitirá información sobre el caso, pues continúa en investigación y para no vulnerar los derechos de los involucrados.