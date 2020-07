(VIDEO) El Marro y su cártel ya están debilitados: Durazo

Guanajuato.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, aseguró que el Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” ya está debilitado.

Incluso, dijo que su líder, José Antonio Yépez Ortiz, vive en una casa a medio construir y está en apuros con la nómina.

"Sí, podemos decir que no obstante los niveles de violencia hay un debilitamiento evidente de los grupos criminales, ustedes pueden ver a un líder de una de las organizaciones criminales más importantes del Estado que ya no está en su casa con alberca, que ya está en una casa a medio construir, batallando para cubrir la nómina", dijo el funcionario en la Refinería de Salamanca.

En esa guerra entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, el segundo es quien salió perdiendo debido a la fragmentación en su estructura, explicó el Secretario.

"El debilitamiento mayor es el del Cártel de Santa Rosa, porque ha sido el Cártel dominante, también recuerden que el Santa Rosa es una escisión del Cártel Jalisco, que luego viene una escisión del Cártel Rosa y una de las de los escindidos regresa a sus viejas alianzas con el Cártel Jalisco", comentó.

El funcionario aseguró que regresará a la Ciudad de México y que mañana se incorpora por la mañana a la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco.

Previamente Alfonso Durazo, detalló que en la reunión del Gabinete de Seguridad se priorizó judicializar las detenciones, combatir la corrupción en las corporaciones y la certificación de éstas.

Sobre su presencia en la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato, Jalisco y Colima, luego de informar que descansaría una semana, dijo que los dos días que tomó fueron suficientes para atender cuestiones personales.