'El Mijis' aparece usando chaleco antibalas

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado local Pedro Carrizales, 'El Mijis', publicó este sábado una fotografía en la que aparece vistiendo un chaleco antibalas. A través de su cuenta de Twitter, el legislador de San Luis Potosí acompañó la imagen con un texto en el que aseguró que seguirá "firme con mis ideales y mi trabajo".

"En mi existe el miedo, pero jamás la cobardía; nunca he dejado una lucha a medias", subrayó.

La medida tomada por el diputado local se da después de que sufriera un supuesto atentado en la noche del lunes cuando circulaba por el Camino a Santa Rita, en la delegación de Pozos, en ese estado, publicó El Financiero.

Carrizales se trasladaba a un evento hacia Ciudad Satélite en un vehículo Chevrolet Cruze, cuando dos presuntos delincuentes, quienes circulaban en una motocicleta, comenzaron a disparar en contra de la unidad en la que viajaba el legislador.

En entrevista con Javier Risco para La Nota Dura, 'El Mijis' aseguró que el atentado en su contra se debió a las propuestas legislativas que ha presentado y no a la delincuencia que se vive en el país.

“Esto no fue por la delincuencia organizada, pero obviamente a mí sí me arreció mucho a partir de propuestas que he (presentado)”, indicó este jueves en el programa.