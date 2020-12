El padre Solalinde llama vulgar a Brozo y las redes revientan

Ciudad de México.- Luego de que Víctor Trujillo llamara pinche presidente al mandatario Andrés Manuel López Obrador y causara polémica en redes sociales, el padre Alejandro Solalinde condenó la “vulgaridad” de “Brozo” el payaso.

A través de Twitter, el sacerdote indicó que se vale pensar diferente, pero es condenable la vulgaridad de Víctor Trujillo.

“Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones de connacionales”, refirió el padre Solalinde.

“¿Por qué no le dijo todo eso a presidentes corruptos? ¿Por qué odiar tanto al mandatario que apostó por la democracia?”, cuestionó.

Este fin de semana, “Brozo” entró en polémica al llamar, en la plataforma Latinus, "pinche presidente" a López Obrador.

"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o nos sirve o no sirve pa ni madres ", expresó Trujillo.

La respuesta e redes no se hizo esperar y cientos de seguidores de Víctor Trujillo le respondieron a Solalinde, algunos con comentarios igualmente fuertes que los de Brozo.

Cállese vejete detestable igual a su presidente, ustedes nos ofenden más a millones de nosotros con su presencia en este mundo!!!

"Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones": Padre Solalinde condenó "la vulgaridad" de Brozo al ofender a AMLO