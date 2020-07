El precio del Bitcoin a las 17:45 horas este lunes 06 de julio de 2020

Ciudad de México.- El precio del Bitcoin (BTCEl desde principios de mayo Bitcoin ha estado operando fuertemente dentro de la región de $8 mil 800 a $10 mil dólares, con solo breves escaramuzas por encima de la marca de cinco cifras, y sin consolidaciones.

El precio de Bitcoin ronda en los $207 mil 184 MXN

En México su valor por una moneda digital se encuentra en $207 mil 184 pesos mexicanos, esto representa un aumento del +2.33 por ciento al momento de redactar esta nota.

Captura de pantalla: Bitcoin México.

El precio de Bitcoin a la alza

Examinando a detalle la evolución de Bitcoin, se tiene que la criptomoneda se cotiza en unos $9 mil 285 dólares con un aumento del +2,64%. El rango en el que oscila el Bitcoin va desde los $9 mil 077 a $ 9 mil 334 dólares.

Captura de pantalla: Diario Bitcoin.

Bitcoin y su futuro

En poco más de 10 años, Bitcoin (BTC) pasó de ser una pequeña comunidad cypherpunk (activistas procifrado) a una cuestión de seguridad nacional con grandes implicaciones para la geopolítica.

En el panel de Unitize titulado "From Bitcoin to Fedcoin: The Next Decade of Digital Money", Meltem Demirors, CSO de CoinShares, y moderado por Andy Bromberg, presidente de CoinList, dijeron que Bitcoin desempeñará un papel en la próxima guerra por el dominio de la tecnología, mientras que al mismo tiempo actúa como un factor clave para "escapar" digitalmente del control gubernamental que se logra por medio del efectivo.

Meltem Demirors, opinó que el problema que Bitcoin resuelve es el de "la elección de un sistema monetario". Las personas que puedan estar insatisfechas con la forma en que funciona el sistema tienen pocas opciones para defenderse, y aunque las monedas basadas en dólares pueden resolver algunos de esos inconvenientes, no resuelven los problemas de "la censura financiera, el control financiero y la fundamental falta de privacidad".

Bitcoin es, "el caballo a la cabeza" para convertirse en una forma de dinero de resistencia.

Por lo tanto, paradójicamente, Bitcoin puede verse como una cuestión de seguridad nacional y una forma para escapar de ella.