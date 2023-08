‘El pueblo debería elegir a los Ministros de la Corte’, señala AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que la elección de Ministros de la Corte por parte del pueblo sea un tema de la campaña presidencial de 2024.

En su conferencia, el Mandatario pidió a quienes resulten candidatos a la Presidencia, meter a sus campañas la propuesta de que el pueblo elija a los miembros del Poder Judicial.

López Obrador dijo que el voto es un poder que se debe ejercer y afirmó que si la elección de Ministros se convierte en tema de campaña la gente sabrá por quién sí votar y por quién no.

‘Entonces es un buen tema para la campaña. Si no responden es porque no van a votar si ganan por la reforma constitucional, entonces ya el ciudadano va a decidir, tu no quieres, quieres que siga más de lo mismo, por ti no voy a votar’ , agregó.