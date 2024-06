‘El pueblo manda’; AMLO ve enseñanza en resultados de las elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que tanto las elecciones como el resultado de las mismas, dejaron como enseñanza que en una democracia decide el pueblo y no una minoría.

Luego de llamar a que la Oposición realice una autocrítica por los resultados que no le favorecieron, el mandatario dijo que antes no se tomaba en cuenta a la mayoría de los ciudadanos, como en una oligarquía.

"No, eso es oligarquía, no es democracia", advirtió.

"La lección de la elección es que en la democracia el pueblo manda y decide, no una minoría, estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía ni era asunto del pueblo, pensaban que era asunto de la clase política, de la minoría".

En su conferencia matutina, acusó que la idea de mantener reservada las decisiones políticas a una clase gobernante estaba enraizada, por lo que celebró el triunfo mayoritario de la coalición de Morena, PT y Partido Verde y dijo que fue una ‘zarandeada’.

"Estaba muy arraigado ese pensamiento y mucho clasismo soterrado, mucho racismo soterrado, estuvo muy bien la sacudida, la zarandeada, hay unos que todavía están papaloteando, no saben ni qué pasó”, dijo López Obrador. "No contaban con esa variable y ¿cuál es esa variable? Pueblo, no tomaban en cuenta al pueblo".

El mandatario confió en que la lección coadyuve a la reflexión de los opositores y reconoció que algunos han admitido las fallas cometidas en el proceso electoral, pero algunos no podrán cambiar de parecer porque son dogmáticos.