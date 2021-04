El video de David Monreal es un montaje: Jenaro Villamil

Luego de la difusión del video en que el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, supuestamente toca a una mujer en un mitin, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, señaló que las imágenes fueron alteradas.

A través de sus redes sociales, Villamil retuiteó una comparativa de dos videos, en el que aseguran, hubo una edición para "generar infodemia".

En las imágenes, que fueron difundidas en redes sociales, se observa cuando presuntamente Monreal toca el trasero de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno, quien se ve aparentemente sorprendida.

El video dura apenas unos segundos y fue grabado mientras los candidatos realizaban un recorrido en Zacatecas, como parte de las elecciones 2021.

Sin embargo, David Monreal, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, señaló que son mentiras las imágenes que circulan en redes sociales en donde se aprecia que aparentemente toca en la nalga a la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez, durante un evento de campaña.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, señaló que el video está sacado de contexto y en todo caso pudo ser un "roce involuntario".

"Es mentira, no sucedió tal cosa… En la imagen estoy en una gira que nos fue muy bien.. Caminando, saludando, seguramente sacan de contexto, en todo caso pudo haber un roce involuntario, pero no es tal cosa, no sucedió ni hay nada. Es mentira, una mentira mil veces hace mucho daño".