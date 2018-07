Famosos votan e invitan a los ciudadanos a que hagan lo mismo

Agencia

MÉXICO.- Como millones de mexicanos, los famosos han salido a elegir a nuestros próximos representantes políticos.

Conscientes de su obligación como ciudadanos, Claudia Lizaldi, Jacky Bracamontes, Manuel Mijares, Benny Ibarra, Zuria Vega y decenas más compartieron en redes sociales fotografías como prueba de su asistencia a las casillas e invitaron a los mexicanos a hacer valer su derecho de elección.

"Ya votamos! Con la esperanza de un mejor país para ti hija y para todos los mexicanos", posteó Zuria Vega junto a una imagen de su esposo Alberto Guerra y su bebé frente a las casillas.

"Va por nuestro México que tanto amamos ❤️🇲🇽", posteó Celina del Villar junto a una foto de su esposo Benny Ibarra y su hija María mostrando en su dedo la marca del voto.

"Listoooo! Misión cumplida. Yo ya ejercí mi voto. Y tú??? #vota#TeAmoMéxico #México", añadió Jacky Bracamontes.

"Tengo lágrimas en los ojos, son de felicidad. Me emociona ver a México despertando, enterado, clavado en buscar la mejor opción, cada uno tenemos una elección de candidato. Bien. Lo que realmente me emociona es ver a los jóvenes participando, a los niños en la conversación, a la sociedad completamente inmiscuida. Eso es lo que sí puede lograr una transformación profunda. Eso es lo que la va a lograr ¡Hoy es tu día México! ¡Viva nuestro amado, hermoso y chingón México! Y que hoy viva ¡por favor! La democracia. (NO VOY MANEJANDO) 👐 cosas que hago por conciencia cívica. Seamos felices. Todo cambia con una sonrisa en la boca. Y ahora si ¡A desayunar! 🇲🇽👏🏼", anotó Claudia Lizaldi.

Manuel Mijares instó al voto e invito a sus seguidores de Instagram. El Héctor Bonilla reveló a través de Twitter su voto. El cantante Emmanuel también pidió ejercer el voto con libertad: "Hoy elecciones en nuestro México lindo Ejerce tu voto con libertad y responsabilidad #Elecciones2018 #VotoLibre", posteó.

Marimar Vega posteó orgullosa una foto de su familia después de acudir a votar.

Inés Gómez Mont enseña a sus hijos con el ejemplo: "Hay que educar con el ejemplo y demostrarle a nuestros hijos la importancia del voto y la responsabilidad que conlleva. ¡El futuro de nuestro país está en nuestras manos! ¿Qué futuro queremos para nuestro hijos? Sal a votar, ¡México te necesita!

Con información del portal Quién.