Muere promotor de Morena en Puebla

PUEBLA.- Tras ser baleado el lunes 21 de mayo en la Sierra Norte, perdió la vida Constantino de Jesús Mundo, promotor de Morena del candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza, Ernesto García Rodríguez.

Hasta el momento, las autoridades permanecen en silencio e incluso el partido a nivel estatal ha abordado superficialmente el tema. El dirigente estatal, Gabriel Biestro, lamentó los hechos y pidió que se lleven a cabo las indagatorias para detener a los responsables, pues en estos procesos electorales ya se han tenido amenazas además del asesinato de un precandidato del partido, Aarón Varela Martínez , así como a un militante del mismo.

Biestro indicó que sólo se sabe que el homicidio del promotor tuvo lugar en un cruce vial del municipio de Venustiano Carranza, cuando circulaba en su camioneta en compañía de su esposa e hija, quienes resultaron ilesas.

Extraoficialmente se sabe que la víctima recibió al menos tres balazos durante el atentado, por lo que fue asistido por cuerpos médicos que lo internaron en el nosocomio de Venustiano Carranza donde carecían de equipo para atenderlo. Fue trasladado a un hospital de Veracruz donde falleció.

En otro hecho en el marco de la elecciones 2018, el portal Político Mx publicó el interés de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, de contar con el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas por todo lo que significa.

El fundador del PRD dijo que tendría su voto aquel candidato presidencial que respalde echar para atrás los artículos constitucionales en los que se sustenta la reforma energética.

Sobre eso, el tabasqueño dijo que tiene mucho respeto por el ingeniero Cárdenas. “Cómo no (voy a querer su apoyo), si me están apoyando de todos los partidos, cómo no voy a desear el apoyo del ingeniero Cárdenas por todo lo que él significa. Lo respeto mucho", reiteró.