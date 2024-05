Elecciones 2024: cambia formato del tercer debate presidencial

Con cierta resistencia, los consejeros del INE accedieron a la demanda de los candidatos presidenciales de suavizar el tercer debate al eliminar el formato cara a cara.

En el próximo encuentro, programado para el 19 de mayo , estaba previsto un cuarto segmento en el que los tres aspirantes se harían preguntas entre ellos, sin la intervención de los moderadores y con derecho a réplica.

Sin embargo, los representantes de Claudia Sheinbaum , Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez argumentaron que esto provocaría que las dos candidatas se enfrascaran en una discusión sin sentido, sin dar propuestas y dejando fuera al emecista.

Aunque para algunos funcionarios electorales, dicha escaleta convenía a la abanderada panista, su representante, Max Cortázar , respaldó a Morena para quitar el formato cara a cara.

" (Era) hacer preguntas cruzadas entre los candidatos que la verdad no tiene ni pies ni cabeza. Se enreda, son preguntas cruzadas, donde no tienes la palabra, y luego sí la tienes, luego se mete un tercero en discordia cuando están discutiendo entre "Dos no tiene sentido" , justificó el panista.