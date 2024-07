‘Ella no es fifi’: AMLO da espaldarazo a Claudia Sheinbaum con el pueblo yaqui

Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, se ha comprometido a continuar con los programas y proyectos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado en beneficio del pueblo yaqui.

En sus palabras de despedida, López Obrador expresó su confianza en Sheinbaum, destacando su trayectoria en la lucha por la justicia social y su compromiso con los más necesitados.