Embajadora de México en EEUU prepara sus maletas. ¿Diferencias con Ebrard?

Daniel Lara Hernández

Ciudad de México.- La Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, anunció su jubilación del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en los próximos meses luego de 43 años de servicio, asegurando que es tiempo de iniciar una nueva etapa en su vida.

La primera mujer en fungir como Embajadora de México en Washington en la historia, Bárcena confirmó sus intenciones de jubilarse luego de 43 años de carrera como diplomática alrededor del mundo durante una charla virtual organizada por el Baker Institute de la Universidad de Rice.

"Sí. Me voy a jubilar en los próximos meses que vienen después de haber servido en el Servicio Exterior por 43 años", dijo Bárcena a pregunta de un asistente a la reunión virtual en el Baker Institute. "Todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento".

"Pienso que mi estadía en Estados Unidos ha completado una etapa en la que he servido a mi Presidente y a mi País por encima de todo: con fidelidad, con lealtad y es tiempo de ir a otra etapa de mi vida", añadió la diplomática, quien llegó a su actual puesto en diciembre de 2018.

Entre tanto, Bárcena participó hoy en un foro telemático del Baker Institute en torno a la relación bilateral entre México y la Unión Americana, en el que remarcó que ella recomendó al Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitar a Joe Biden tras la ratificación de su triunfo en los comicios que el Colegio Electoral estadounidense hará efectiva este lunes.

In a few minutes I will share my perspective on the importance of the 🇺🇲🇲🇽 relationship. You can watch the livestream here: https://t.co/m0Hr9csZio https://t.co/amyDTSjrki