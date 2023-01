Emilio Lozoya podría llevar su proceso en libertad: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin podría llevar su proceso en libertad, siempre y cuando se paguen los daños.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que la cantidad que debe de pagar Lozoya Austin es mucho más que los 3.4 millones que ofreció.

López Obrador indicó que si el extitular de Pemex está dispuesto a pagar la reparación del daño, hay posibilidad de que puede llevar su proceso en libertad, pero advirtió que se tiene que reparar el daño.

"Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados en la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que puede llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño", dijo.