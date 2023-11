Encapuchadas golpean a profesor señalado por acoso en IPN

Un docente del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 8 "Narciso Bassols", del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue golpeado en el salón de clases por alumnas que lo enfrentaron encapuchadas y lo señalaron de acosar a sus compañeras y a maestras.

Los hechos se registraron el viernes 17 de noviembre en el plantel ubicado en el Casco de Santo Tomás, en la Alcaldía Azcapotzalco, de la CDMX.

El profesor daba clases, cuando estudiantes ingresaron para reclamar sobre acciones de hostigamiento a alumnas de este plantel perteneciente al sistema de educación media superior del IPN.

"Dentro de la escuela, usted sigue siendo una persona acusada, que ha acosado hasta a maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución y si esto no se cumple, no nos va a quedar más hecho que irnos a paro, ¿por qué?, porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor", le reprochó una encapuchada.