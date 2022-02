Enero 2022, el mes con menos homicidios dolosos: Secretaría de Seguridad

Al manifestar que "la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando", Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en enero de 2022 registró una baja del 14.4% de homicidios dolosos en comparación con enero de 2021 y 19% respecto a enero de 2020.

"Este es lo que nosotros decimos, cómo está dando resultado la Estrategia Nacional de Seguridad: en los últimos meses hay una tendencia sostenida a la baja del homicidio doloso, este enero es el mes de enero más bajo en la incidencia de este delito en los últimos cinco años.

"En 2022 iniciamos con una reducción de 14.4% en comparación con enero de 2021 y de 19% respecto a enero de 2020. Por eso decimos que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando, como el homicidio doloso disminuye 14.4%", dijo.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria presentó el Informe de Seguridad Mensual en donde destacó que del promedio diario de 93 homicidios dolosos que se registraron en 2019 se pasó a 79, lo que representa una reducción del 14.4% respecto a 2021; 19% respecto a 2020 y 15.4% respecto a 2019.

Feminicidios suman 5 meses a la baja

La secretaria de Seguridad informó en enero se registraron 76 feminicidios, lo que representa una baja del 32% si se compara con el máximo histórico de agosto de 2021, cuando sumaron 112 crímenes de este tipo.

"El feminicidio en enero de 2022 bajó 32%, esto con respecto al máximo histórico de agosto de 2021, donde se llevan cinco meses a la baja", informó Icela Rodriguez

Asimismo, Indicó que en casos de violencia familiar también hay una reducción al registrarse una disminución del 27% respecto al máximo histórico que fue en mayo del año pasado y el cual lleva ocho meses a la baja.

Resaltó que en el caso de extorsión también se registró una baja del 15.6% en enero de 2022 respecto a agosto del año pasado, en tanto que en el secuestro hay una disminución del 42.6% respecto a 2020 "pero además sigue teniendo una baja del 66.5% en relación a enero de 2019, cuando se tuvo un máximo histórico de 185 secuestros, ya la fecha son 62 secuestros, privaciones ilegales a la libertad".

Ya no hay corrupción, asegura López Obrador

Mientras que López Obrador mencionó que bajar el índice de estos casos le costó al gobierno, debido a que las administraciones pasadas dejaron arraigados estos tipos de delitos, así como la asociación delictuosa y la vinculación entre las autoridades y delincuencia organizada.



“No hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados. Por eso resistimos, porque si no tuviésemos autoridad moral no podríamos avanzar, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder, ni a la delincuencia organizada ¿por qué estos resultados? Nos ha costado y sobre todo en los casos de homicidios, cómo nos costó hasta ahora lograr una disminución” expresó el mandatario.

Construimos el futuro con los jóvenes; no dejaremos que los enganche la delincuencia. Conferencia matutina https://t.co/H6PxUjtTbR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 21, 2022

