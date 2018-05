No saben lo difícil que es ser Presidente': Peña Nieto

Agencia

MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto dijo a quienes aspiran a la Presidencia que “no saben lo difícil y duro que es ser Presidente”, ya que con las decisiones que se toman se puede poner en riesgo el rumbo de desarrollo y crecimiento del país.

Aseguró que a pesar de que algunos piensen que el titular del Ejecutivo “se la vive a todo dar” disfrutando de los jardines de Los Pinos, eso es algo que muchas veces no se logra apreciar debido a las responsabilidades que conlleva el cargo.

También te puede interesar: Aeroméxico ofrecerá carreras de piloto aviador y aeromozos

Al acudir al encuentro “Scholas Ciudadanía”, con jóvenes estudiantes mexicanos de diferentes centros educativos, organizado por la fundación Scholas México, señaló que “ese que se hace responsable de alguna tarea pública tiene ese deber para con su comunidad. Pero también, déjenme decirles algo, no solo será ese responsable, como es el caso hoy del Presidente de la República, el único que pueda cambiar o transformar una nación, ésta no asume su propia responsabilidad”.

Señaló que el país que queremos construir entre todos “es un México que lo vamos haciendo todos los días''...

Dijo a los jóvenes que él a su edad tenía la aspiración de participar en la política y posteriormente deseó ser gobernador y después Presidente.

“Hoy, aquellos que aspiran, les diría, no saben lo difícil y duro que es ser Presidente, porque pesa en una sola persona, en el cargo del Presidente de la República tomar muchas decisiones, pensando en el bien del país, que no siempre son bien aplaudidas, o bien aceptadas y que a veces son decisiones difíciles, peor que si no se toman, la verdad se puede poner en riesgo el rumbo de desarrollo o crecimiento de nuestro país”.

Explicó a los jóvenes que normalmente los secretarios y los demás funcionarios están para resolver los problemas, que son parte de su responsabilidad, “pero cuando hay decisiones mayores o son los temas que llevan a la consideración del Presidente, y no siempre le llevan cosas fáciles, le llevan las decisiones difíciles”.

Señaló que el país que queremos construir entre todos “es un México que lo vamos haciendo todos los días, porque suena muy bonito en la retórica, decir: vamos a arribar a ese México que todos queremos, y lo pintamos, así como pintaron en este cuadro, pues muy bonito. Un país donde prácticamente sea el paraíso”.

Con información del portal de noticias Milenio.