Entra en vigor NOM 37: conoce las normas que regulan el home office en México

La NOM 37 entró en vigor este miércoles 5 de diciembre enfocada en lo relacionado al teletrabajo o trabajo a distancia, se empezará exigir a partir de este último mes del 2023.

Esta regulación añade nuevas obligaciones para las empresas y los trabajadores.

Se ha reiterado que su objetivo es evitar riesgos a la seguridad y la salud, poniendo especial atención en los condiciones.

Es importante recordar que la NOM 37 se aplicará a compañías que tienen empleados que trabajan a distinta más del 40% de su jornada laboral a distancia.

De acuerdo con las nuevas normas, si la casa de un trabajador no es segura y no está bien iluminada y ventilada, no se le puede obligar a laborar allí.

Se ha insistido que "Los trabajadores de esta modalidad también forman parte del contrato colectivo, tienen los mismos derechos individuales y colectivos que el resto de los trabajadores".

La NOM 37 también contempla un listado de autoevaluación para que los empleados puedan determinar las condiciones bajo las cuales están trabajando de manera remota.

México, como muchas otras naciones, tuvo un gran incremento del trabajo remoto durante la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2021.

Mientras que la ocupación de espacios en las oficinas está disminuyendo.

Aclararon que los trabajadores a distancia no pueden cobrar menos que los que van a una oficina, y deberán tener un horario laboral fijo.

La Secretaria del Trabajo además informó que los empleadores deberán:

-Proveer todas las herramientas para poder desempeñar el trabajo

-Realizar el pago proporcional de internet

- La silla ergonómica

-La electricidad

-Tinta o impresora

-La computadora, tableta, teléfono celular cuando se trabaje desde casa.

Sobre las responsabilidades del empleado, se clarifica en la norma que deben informar sobre los cambios de domicilio del lugar de trabajo y aplicar periódicamente la lista de verificación de condiciones de seguridad y salud para el trabajo remoto.

Con información de Reforma y AP