Es detenido en Oaxaca sujeto que agredió a mujer durante un en vivo

Durante una transmisión en directo para promover la venta de ropa, María Joaquina Robles, conocida en redes como Majo Robles, fue brutalmente agredida por su pareja en San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca.

El episodio de violencia se desató cuando el individuo irrumpió en la habitación donde se encontraba María con sus hijos, interrumpiendo la transmisión en busca de una toalla. Ante la negativa de María, el agresor comenzó a lanzar objetos hacia ella.

El sujeto irrumpe enojado en la habitación.

Al percatarse del peligro, María hizo la señal de ayuda, conocida por su uso durante la pandemia de Covid-19 para solicitar auxilio en casos de violencia doméstica. En el impactante video, Majo Robles hizo esta señal para alertar sobre la situación y buscar ayuda urgente.

"Si alguien conoce esta señal, por favor. Si alguien está viendo este live, por favor, ayuda", solicitó.

Al ver esto, sus seguidores compartieron la publicación, alertaron a las autoridades y se ofrecieron a mandarle un taxi para sacarla de su hogar.

En una segunda transmisión, con dificultades para respirar, indicó que fue golpeada por el sujeto que le exigió la toalla, y que estaba en la Ciudad Judicial para presentar una denuncia sobre el ataque del que fue víctima.

"No muestro mi cara porque la verdad es que estoy bastante afectada. Detuvieron a la persona que me agredió. Si yo no me iba de ahí no era por otra cosa, sino porque yo no tenía dónde ir", justificó. "Había intentado escapar varias veces de ese lugar, sin medios suficientes, no podía salir", añadió.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook la tarde de este miércoles, indicó que el agresor además destrozó su teléfono.

"Me han llegado mensajes de apoyo por parte de ustedes, lo cual agradezco mucho, me disculpo por no contestar, pero solo me prestan el teléfono por un rato, ya que el mío ayer después de la transmisión fue destruido", expuso.

En redes sociales se difundieron mensajes de solidaridad con hashtags como #NoEstásSolaMajo y #TodasSomosMajo, con los que se pide justicia en el caso, otras mujeres cuentan sus anécdotas de violencia de género y la felicitan por denunciar.

"El primer paso ya lo diste, que es el más difícil, pero Dios siempre es bueno y nunca nos abandona!! ¡Síguele para adelante y no retires denuncia; llorará, suplicará, pero cuando tú lo hacías, él no tenía piedad de ti ni de tus hijas!!! Así que bien dice un dicho 'no tengas piedad de alguien que no la tuvo contigo!!!' Te lo dice alguien que también fue víctima de violencia. Sí se puede, mi agresor hoy purga una condena de 7 años y 6 meses por el delito de violencia intrafamiliar, y es poco a todos los años que me hizo sufrir!! (SIC)", le compartió Yoeli López.

Al respecto, el síndico del Ayuntamiento San Francisco Telixtlahuaca, Josué Santiago López, informó sobre la detención del hombre que la violentó y aseguró que le brindaron protección a la víctima y a sus dos hijos.

"La Policía estatal y municipal atendió el auxilio de manera inmediata, ya se encuentran bajo resguardo y el agresor, una vez detenido, se puso a disposición de las autoridades correspondientes para fincarle responsabilidades", comunicó. "Rechazamos cualquier tipo de violencia, pero de manera especial no más violencia contra la mujer", agregó.

Con información de Reforma.