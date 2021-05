"Es un claro acto de intimidación", Ciro Gómez Leyva responde a AMLO

MÉXICO.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalará que el periodista del grupo Imagen Televisión/Radio Ciro Gómez Leyva recibe dinero del gobierno de "manera indirecta" porque forma parte de un "jugoso negocio" que tiene la empresa con la que trabaja.

El periodista calificó las declaraciones del mandatario federal como “un claro acto de intimidación".

Dice AMLO que el dueño de Grupo Imagen tiene contrato a sobreprecio de reclusorio y que a pesar de que no cancelaron el contrato "no están contentos" y tiene de conductor estelar a Ciro Gómez Leyva "atacándonos". "Por eso hablo de delincuentes de cuello blanco", agrega. pic.twitter.com/XWiInWEfQ5 — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 12, 2021

Ciro Gómez Leyva responde

Durante su programa de radio, en Grupo Fórmula, señaló que el presidente López Obrador sigue pensando que está en la plaza, en un mitin, valiéndose y sirviéndose de todos los recursos públicos que tiene la presidencia de la República.

"No es la primera vez que lo hace, lo ha hecho 15 veces, no sé cuántas, no llevo el registro. Nunca había sido artero, tan duro, nunca había sido tan impreciso y creo que nunca lo había hecho con tan mala fe. Tomo el mensaje de esta mañana como un claro acto de intimidación.

"Creo que por momento se siente que está en un mitín. Hoy lo hace en un tono de franca intimidación, nosotros hacemos un trabajo periodístico, no es el primer gobierno con lo que trabajamos así, no en cafés, no en comidas, lo hace desde Palacio Nacional sirviéndose de los recursos de la República", destacó el comunicador.

El presidente @LopezObrador_ volvió a expresarse de forma falaz y despreciativa sobre mi trabajo y persona. Décima ocasión que lo hace en un año. Cada día es más artero, más agresivo desde su todavía muy grande poder. Que quede registro. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 12, 2021

AMLO utiliza el poder a su favor

Afirmó que el presidente es "una persona muy poderosa que está agrediendo sistemáticamente mi trabajo".

Gómez Leyva señaló que en su labor a veces se critica al Presidente y cuando hay algo que reconocer al gobierno y a las buenas decisiones o políticas públicas, lo dice sin ningún problema.

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador también señaló que "el dueño de la televisora donde está Ciro (Gómez Leyva) tiene un contrato de un reclusorio, del que teníamos que pagar alrededor de 2 mil millones de pesos al año".

Agregó que "ahora tienen que reducir ese monto en 300 millones porque era mucho, van a seguir ganando y no se les cuestiona todo lo que se les ha pagado en tiempos atrás, pero son 300 millones que nos vamos a ahorrar y como está".

