‘Es un tentado a la democracia’: AMLO

Antonio Baranda

MÉXICO.- Luego que el INE ratificara quitar candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón, el Presidente López Obrador señaló que fue un atentado contra la democracia pues no se le permitió al pueblo decidir.

"Si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo , demos pueblo, poder, el pueblo es el soberano , no los aparatos, las estructuras, el pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda, se establece incluso en el artículo 39 de la Constitución, el pueblo tiene derecho hasta cambiar las formas del Gobierno, el pueblo es soberano, entonces ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida?", expuso el mandatario durante la mañanera.

"¿Por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decida?, si son malos ciudadanos ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para una auténtica democracia y ¿vamos a golpear así la democracia? No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia".