España aprueba a Quirino Ordaz como nuevo embajador

La secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que el Gobierno de España otorgó el beneplácito para a Quirino Ordaz como nuevo embajador en el país mencionado.

A través de su cuenta oficial de Twitter el canciller compartió la foto del documento del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, con firma del pasado 27 de enero donde aprueba al ex gobernador de Sinaloa como embajador.

“Les comparto, por instrucciones del Presidente López Obrador, el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz como Embajador de nuestro país ante el Reino de España. Procedo a turnarlo a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley “escribió Ebrard.

Cabe resaltar que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar seguro que España aceptara a Quiroz ya que no había ningún motivo para rechazarlo.