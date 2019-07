Revela esposa de El Chapo que policías la desnudaron y golpearon

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Emma Coronel finalmente reveló cómo vivió el juicio de su esposo, el famoso narcotraficante Joaquín "El Chapo" Gúzman Loera. En entrevista con el periodista Jesús Esquivel, quien cubrió el juicio en Nueva York, Emma hizo nuevas revelaciones sobre la detención del capo, la vida a su lado y sus más grandes miedos.

De acuerdo con información publicada por Infobae, Coroenl aseguró que el agente Víctor Vázquez, quien estuvo a cargo de la operación en la que se detuvo a "El Chapo" en 2014, se burló de ella en aquel día del operativo.

De acuerdo con su testimonio, mientras la tenían en una camioneta con los ojos vendados, el agente se acercó para mofarse sobre la situación. Ella en respuesta, le contestó que "ya era hora" de que hicieran su trabajo; la frase no le gustó a Vázquez, por lo que la intentó golpear.

"Me quiso pegar, pero los demás lo detuvieron y ya le dijeron 'No, no, ya vete, vete, quítate' y se lo llevaron. Y ya los que estaban manejando me dijeron 'No, no, tranquila, no les digas nada es que ellos son muy…", contó la ex reina de belleza para Proceso.

Según su testimonio, los agentes que ejecutaron la operación la agredieron en diversas ocasiones; obligándola a desnudarse frente a ellos mientras la ofendían verbalmente. Durante ese tiempo no le permitieron ver a sus hijas, que no paraban de llorar en la habitación contigua. Por su parte, el capo fue golpeado en la cabeza con un rifle.

Dijo que nunca denunció las acciones emprendidas por parte de los agentes en ese día por miedo y porque "no quería hacer más escándalo del que ya había".

No pudo decir lo mismo de su hermano, quien según explicó fue torturado por miembros de la Marina de México en Culiacán, Sinaloa. Meses antes de que fuera detenido Guzmán Loera, lo capturaron y mantuvieron detenido para obligarlo a confesar el paradero del que fuera líder del Cártel de Sinaloa.

Respecto al juicio de "El Chapo", aseguró que ninguna declaración le sorprendió ni siente ningún rencor a quienes en algún momento fueron compadres y amigos de su esposo. Dijo que la situación los había obligado a declarar, pues nadie habría traicionado a su familia por gusto.

Sobre su papel como la mujer de uno de los narcotraficantes más buscados y famosos en el mundo, volvió a decir que se siente una mujer "normal", que aunque no sabe cocinar, llevaba una vida común en la que llevaba a sus hijos a la escuela, iba al gimnasio, al supermercado y a la farmacia. Ante tal situación, confesó sentirse incómoda por toda la atención que la prensa pone sobre ella.