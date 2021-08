"Estaba a punto de echarme un 'coyotito” AMLO le responde a López-Dóriga

MÉXICO.- Después que el periodista, Joaquín López-Dóriga publicará el domingo 15 de agosto en redes sociales una imagen en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador aparece sentado en un evento en Durango y en la que el periodista mencionó que "las giras cansan".

Al respecto, en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo al periodista que estaba a punto de echarse un "coyotito".

"¡Ay Joaquín! Me acaba de sacar una foto. Si estaba yo a punto, ahí, de echarme un coyotito. Si se hubieran esperado poco, a lo mejor me agarran", expresó el presidente.

En su conferencia del lunes pasado, López Obrador señaló que sus adversarios ahora no quieren la revocación de mandato porque "malévolamente estoy pensando en la reelección".

"Ah, también, si la gente dice que yo me quede, entonces malévolamente estoy pensando en la reelección, que entonces voy a salir fortalecido y me voy a reelegir. ¿Qué no vieron una foto que publicó ayer López-Dóriga donde ya estoy así, ‘chocheando’?, ¿cómo voy a estar pensando en la reelección? Primero mis principios, mis ideales, no soy como ellos. El conservadurismo es autoritario, fascistoides, en todos lados", declaró López Obrador.