Esteban Moctezuma responde a Estados Unidos sobre la violencia en México

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, respondió este jueves a las declaraciones que hiciera el senador estadounidense Ted Cruz sobre la violencia en México y le recordó que la "seguridad es un asunto que concierne" a ambos países y que la realidad es "muy distinta" a cómo la ve el legislador.

📄 Open letter that Mexican Ambassador to the U.S. Esteban Moctezuma addressed to Senator Ted Cruz regarding his recent statements about Mexico. pic.twitter.com/1JKR3aRPa4