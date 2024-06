EU abre fronteras al aguacate: Michoacán recupera exportaciones clave

Los envíos de aguacate a Estados Unidos se regularán entre el primero y el 3 de julio, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA por sus siglas en inglés).

El organismo informó en un comunicado que a partir del lunes 1 de julio, los empacadores de municipios como Morelia, Pátzcuaro, entre otros podrán reanudar sus envíos al país vecino del norte e incluso programarlos desde este sábado.

Añadió que el martes 2 de julio, los productores de Peribán y Tacámbaro podrán realizar sus envíos, hasta que el miércoles los empaques de Ciudad Hidalgo, La Cantera, Zitácuaro, entre otros se sumen para normalizar las exportaciones.

A mediados de este mes, Estados Unidos suspendió las exportaciones de aguacate de Michoacán debido a presuntas agresiones recibidas por dos inspectores del USDA.

Durante casi una semana, los envíos de aguacate y mango fueron suspendidos, y tras una reunión entre el Embajador estadounidense Ken Salazar, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor Villalobos, el lunes 24 de junio se acordó la reactivación.

En 2023, México registró una producción de aguacate de 2.9 millones de toneladas, de las cuales 1.4 millones fueron para exportación. Tan solo Estados Unidos captó el 81.2 por ciento de los envíos del fruto el año pasado, por un valor 2.7 millones de dólares.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señaló que entre las principales afectaciones por la interrupción de envíos estaba el freno a los trabajadores jornaleros, así como pérdida en la calidad de los aguacates ya cosechados, y el incumplimiento de contratos en detrimento de los exportadores.

De acuerdo con cálculos de especilaistas, cada día de suspensión a los envíos desde Michoacán alcanzaron 7.5 millones dólares por día, por fruto ya cortado, listo para en su envío que quedó detenido.

Al momento, oficialmente no se ha informado una cantidad de las afectaciones que duraron casi una semana.

USDA is accepting 2501 Program applications until 7/5. Apply on https://t.co/LuMaM0OIyb.