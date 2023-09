EU devuelve la categoría 1 de seguridad aérea a México

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos devolvió a México la categoría 1 de seguridad aérea, luego de más de dos años de colaboración entre las autoridades civiles de aviación de ambos países.

The FAA has returned Mexico's aviation safety rating to Category I following more than two years of partnership between the countries.