EU emite alerta de viaje a Chiapas por inseguridad

La Embajada de Estados Unidos en México ha lanzado una advertencia de seguridad actualizada debido a los recientes episodios de violencia que han sacudido la región de Chiapas, particularmente en sus límites con Guatemala.

Este nuevo llamado a la precaución llega apenas unos días después de que, el pasado 10 de abril, la sede diplomática emitiera otra alerta, esta vez instando a sus ciudadanos a evitar visitar el Pueblo Mágico de Ocozocoautla, ubicado en el estado de Chiapas.

En esta ocasión, la alerta amplía las denominadas áreas restringidas por la "creciente violencia y preocupaciones de seguridad en el Estado de Chiapas".

La alerta fija los límites de áreas restringidas para los ciudadanos estadounidenses en comunidades como Nezahualcóyotl, Ocosingo y Mapastepec.

