EU intervino en las recientes elecciones de México: asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Estados Unidos intervino en las recientes elecciones de México, alegando que el país norteamericano financió a grupos opositores a su gobierno.

El mandatario anunció que antes de que termine su sexenio, enviará una nota diplomática a la administración de Joe Biden para reclamar el financiamiento que ha dado a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"Esta organización es la que impulsa al bloque conservador, se mete en cuestiones políticas electorales y es la que está participando en la guerra sucia contra nuestro movimiento y contra el presidente de México", acusó.